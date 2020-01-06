Коварная лыжня: туристка из Молдовы едва не погибла в Карпатах

Отдых в горах для нашей соотечественницы обернулся неприятностями. Во время катания на лыжах она получила травмы.

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. В Львовской область в горах серьезно травмировались трое туристов, среди них - гражданка Молдовы. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской области Украины.

"Пятого января во время катания на лыжах отделением Славской поисково-спасательной группы на горе Высокий Верх оказана помощь трем травмированным туристам-лыжникам", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, речь идет о двух девушках и молодом человеке. Одна пострадавшая из Кишинева, другие - граждане Украины. Наша соотечественница получила травму головы, ее друзья повредили ноги.

При каких обстоятельствах произошел несчастный случай, в сообщении не уточняют.

Пострадавших осмотрели медики, сейчас состояние туристов удовлетворительное, однако о лыжах на некоторое время придется позабыть.

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