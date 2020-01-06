Отметился под Рождество, ответит под старый Новый год - видео

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Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

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© Sputnik / Владимир Федоренко
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Вольное поведение Владимира Жириновского на Красной Площади станет предметом разбирательства коллег по нижней палате российского парламента.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет изучить вопрос о высказываниях лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе в Москве.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
© Sputnik / Александр Шалгин
Владимир Жириновский решил стать ревизором

"Будем после праздников. Сейчас никого нет. На работе (в Москве) появятся все 13 (января)", - сказал РИА Новости глава комиссии Отари Аршба, отвечая на вопрос, сможет ли комиссия обсудить поведение лидера ЛДПР.

Жириновский в течение всех новогодних каникул активно посещает ярмарки и места народных гуляний. В воскресенье лидер ЛДПР пришёл пообщаться с москвичами и гостями столицы на Красную площадь, где фотографировался, общался с россиянами и раздавал прохожим деньги и чебуреки "на подарки".

"Дети, инвалиды, кто ещё? Сироты, крепостные, холопы", - приговаривал Жириновский, раздавая присутствующим тысячные купюры.

"Взяли — отходите", — слышен чей-то голос за кадром.

Встреча транслировалась в прямом эфире в Instagram депутата, запись которого опубликована на YouTube.

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