08:20 08 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.18
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.72
Поиск
Крушение украинского лайнера рядом с аэропортом Тегерана

Украинский лайнер разбился вскоре после взлета - фото и видео

© Photo : Twitter / هلال احمر ایران ‏
Происшествия
Получить короткую ссылку
1801
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2879/27/28792712.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200108/28792741/ukrainskiy-layner-razbilsya-vskore-posle-vzleta-foto-i-video.html

Все люди на борту рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли, точные списки пассажиров в настоящее время устанавливаются.

КИШИНЕВ, 8 янв - Sputnik. Украинский лайнер со 167 пассажирами и 9 членами экипажа на борту, направлявшийся в Киев, потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, передает агентство Tasnim.

По данным агентства, информацию о происшествии подтвердил глава аэропорта - он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета.

​По данным агентства Рейтер, ЧП произошло с лайнером Boeing 737.

В свою очередь, сервис отслеживания положения воздушных судов Flightradar сообщил, что украинский рейс PS752 вылетел из Тегерана в 4.42 по кишиневскому времени утра и перестал передавать данные спустя 2 минуты - в 4.44.

​Согласно данным сервиса, украинский Boeing 737-800 потерпел крушение вскоре после взлета.

"PS752 вылетел из Тегерана в 2.42 UTC. Последние данные получены в 2.44 UTC", - говорится в сообщении Flightradar в его аккаунте в Twitter.

Все люди на борту рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское ТВ.

Посольство Украины в Иране устанавливает списки погибших в авиакатастрофе пассажиров. "Окончательных списков пока нет, мы работаем в контакте с соответствующими структурами и устанавливаем списки погибших", - сказали в диппредставительстве.

Как сообщили официальные представители аэропорта, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Празднование Рождества Христова в городах России - яркие фото
Путин и Медведев посетили рождественские богослужения
Путин и Медведев посетили рождественские богослужения
Календарь 2020 дополнительные выходные дни
Полный календарь рабочих и выходных дней в 2020 году

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться