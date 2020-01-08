Украинский лайнер разбился вскоре после взлета - фото и видео

Все люди на борту рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли, точные списки пассажиров в настоящее время устанавливаются.

КИШИНЕВ, 8 янв - Sputnik. Украинский лайнер со 167 пассажирами и 9 членами экипажа на борту, направлявшийся в Киев, потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, передает агентство Tasnim.

По данным агентства, информацию о происшествии подтвердил глава аэропорта - он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета.

#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) 8 января 2020 г.

​По данным агентства Рейтер, ЧП произошло с лайнером Boeing 737.

В свою очередь, сервис отслеживания положения воздушных судов Flightradar сообщил, что украинский рейс PS752 вылетел из Тегерана в 4.42 по кишиневскому времени утра и перестал передавать данные спустя 2 минуты - в 4.44.

تصاویر دیگری از محل سقوط #هواپیمای_اکراینی و عملیات جست‌وجو و نجات امدادگران هلال‌احمر pic.twitter.com/hFBx501cVf — هلال احمر ایران (@Iranian_RCS) 8 января 2020 г.

​Согласно данным сервиса, украинский Boeing 737-800 потерпел крушение вскоре после взлета.

"PS752 вылетел из Тегерана в 2.42 UTC. Последние данные получены в 2.44 UTC", - говорится в сообщении Flightradar в его аккаунте в Twitter.

Все люди на борту рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское ТВ.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر درباره #سقوط_هواپیمای_اوکراینی: بعید می‌دانم کسی در این حادثه زنده مانده باشد. خوشبختانه به منازل مسکونی خسارتی وارد نشده است. pic.twitter.com/FSdTXNsfZB — هلال احمر ایران (@Iranian_RCS) 8 января 2020 г.

Посольство Украины в Иране устанавливает списки погибших в авиакатастрофе пассажиров. "Окончательных списков пока нет, мы работаем в контакте с соответствующими структурами и устанавливаем списки погибших", - сказали в диппредставительстве.

Как сообщили официальные представители аэропорта, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя.

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