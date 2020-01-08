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Крушение украинского лайнера рядом с аэропортом Тегерана

В СНБО уточнили количество пассажиров разбившегося в Тегеране самолета

© AFP 2019 / ROHHOLLAH VADATI
Происшествия
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Крушение украинского лайнера в Тегеране (8)
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В Украине после авиакатастрофы лайнера МАУ создали оперативный штаб, а Владимир Зеленский возвращается в Киев, прервав заграничный визит.

КИШИНЕВ, 8 янв - Sputnik. В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщили в среду, что на борту разбившегося в районе Тегерана самолета МАУ было 168 пассажиров, которые прошли регистрацию, и 9 членов экипажа.

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой Boeing 737 авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ) в Иране. В настоящий момент подтверждена информация про 168 пассажиров, прошедших регистрацию, и 9 членов экипажа", - сказано в сообщении.

В оперативный штаб вошли премьер Украины, главы МИД, Минобороны и МВД, руководители СБУ и Службы внешней разведки, а также начальник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Крушение украинского лайнера рядом с аэропортом Тегерана
© Photo : Twitter / هلال احمر ایران ‏
Украинский лайнер разбился вскоре после взлета - фото и видео

"Дано поручение по проведению комплекса мероприятий, связанных с авиакатастрофой, и по выяснению всех обстоятельств трагедии", - сообщили в СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский из-за крушения украинского самолета в Тегеране прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.

Сервис отслеживания положения воздушных судов Flightradar сообщил, что украинский рейс PS752 вылетел из Тегерана в 4.42 по кишиневскому времени утра и перестал передавать данные спустя 2 минуты - в 4.44.

Все люди на борту рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли.

Среди пассажиров разбившегося под Тегераном украинского самолета были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, сообщило в среду украинское интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник.

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Крушение украинского лайнера в Тегеране (8)


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