12:01 09 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.18
  • USD17.23
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.73
Поиск
Обломки упавшего в Иране украинского самолета

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент крушения самолета в Тегеране

AFP / ROUHOLLAH VAHDATI
Происшествия
Получить короткую ссылку
Тема:
Крушение украинского лайнера в Тегеране (12)
138 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2879/73/28797376.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200109/28803186/kamera-videonablyudeniya-zafiksirovala-moment-krusheniya-samoleta-v-tegerane.html

Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране - момент крушения попал на видео.

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент крушения украинского лайнера Boeing-737 в Тегеране. Видео появилось в твиттере пользователь Heshmat Alavi.

На кадрах видно яркую вспышку, после которой по улице разлетаются горящие фрагменты фюзеляжа самолета.

Что произошло в Тегеране

Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.

Рейс PS752 вылетел из Тегерана в 2.42 UTC (4.42 по Кишиневу). Последние данные получены в 2.44 UTC (4.44 по Кишиневу).

Позже появились данные, что причиной катастрофы могло стать возгорание двигателя.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщили, что на борту разбившегося в районе Тегерана самолета "Международных авиалиний Украины" было 167 пассажиров (в том числе двое украинцев), которые прошли регистрацию, и 9 членов экипажа.

Игорь Додон
© Sputnik / Михаил Климентьев
Додон выразил Зеленскому соболезнования в связи с авиакатастрофой в Тегеране
Среди пассажиров были граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским. Никто не выжил.

Среди погибших - 26 человек в возрасте до 18 лет, в том числе, 13 детей в возрасте до 10 лет. 

Президент Украины Владимир Зеленский поручил возбудить дело после катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Также будет проведена проверка всего гражданского флота.

Сначала авиакомпания "Международные авиалинии Украины" приняла решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок, а затем Госавиаслужба Украины запретила украинским авиакомпаниям совершать полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака с 9 января.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Крушение украинского лайнера в Тегеране (12)

По теме

В Иране представили первые итоги расследования крушения Boeing
Молдавский премьер прокомментировал крушение украинского лайнера в Тегеране
Работа спасателей на месте крушения украинского лайнера - видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Спасатели на месте крушения самолета в Иране
В Иране рухнул украинский пассажирский лайнер: фото с места трагедии
Москвичи принесли цветы к посольствам Украины и Ирана в память о погибших в авиакатастрофе
Чужого горя не бывает: москвичи принесли цветы к посольствам Украины и Ирана
Календарь 2020 дополнительные выходные дни
Полный календарь рабочих и выходных дней в 2020 году

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться