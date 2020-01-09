Камера видеонаблюдения зафиксировала момент крушения самолета в Тегеране

Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране - момент крушения попал на видео.

КИШИНЕВ, 9 янв - Sputnik. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент крушения украинского лайнера Boeing-737 в Тегеране. Видео появилось в твиттере пользователь Heshmat Alavi.

На кадрах видно яркую вспышку, после которой по улице разлетаются горящие фрагменты фюзеляжа самолета.

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This video is also circulating, claiming to be a closed-circuit camera filming the PS752's crash at 6:19 am local time (Iran).

Date: 2020-01-08 pic.twitter.com/TbwrIL662Z — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) January 8, 2020

​Что произошло в Тегеране

Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев, разбился 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.

Рейс PS752 вылетел из Тегерана в 2.42 UTC (4.42 по Кишиневу). Последние данные получены в 2.44 UTC (4.44 по Кишиневу).

Позже появились данные, что причиной катастрофы могло стать возгорание двигателя.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщили, что на борту разбившегося в районе Тегерана самолета "Международных авиалиний Украины" было 167 пассажиров (в том числе двое украинцев), которые прошли регистрацию, и 9 членов экипажа.

Среди пассажиров были граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским. Никто не выжил.

Среди погибших - 26 человек в возрасте до 18 лет, в том числе, 13 детей в возрасте до 10 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил возбудить дело после катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Также будет проведена проверка всего гражданского флота.

Сначала авиакомпания "Международные авиалинии Украины" приняла решение приостановить выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок, а затем Госавиаслужба Украины запретила украинским авиакомпаниям совершать полеты через воздушное пространство Ирана и Ирака с 9 января.

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