18:25 11 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.16
  • USD17.26
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.72
Поиск
Логотип телеканала RT, архивное фото

В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly

© Sputnik / Илья Питалев
Происшествия
Получить короткую ссылку
0 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2716/80/27168015.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200111/28828244/irak-ubili-operatora-videoagentstva-ruptly.html

Неизвестные вооруженные люди убили стрингера-оператора Ruptly, который снимал для видеоагентства материалы в регионе, в том числе сюжеты об антиправительственных протестах.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. В иракской Басре убили оператора видеоагентства Ruptly Саафа Гали. Об этом в субботу сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

"В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали. Саафа активно снимал для нашего видеоагентства Ruptly материалы в регионе", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Она отметила, что будет сделано все возможное, чтобы помочь семье погибшего.

Как сообщает телеграм-канал RT, Саафа Гади стал автором около 30 материалов Ruptly, а также работал на местном телеканале.

Известно, что оператора убили после съемок демонстрации против того, что Ирак превратили в площадку для военного противостояния между США и Ираном. Журналист снимал сюжет для местных СМИ.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Стрингер RT погиб при ракетном обстреле ИГ в Сирии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Завораживающая красота: фото победителей конкурса "Дикая природа России-2019"
Повышение тарифа на междугородние поездки: что говорят люди
Повышение тарифа на междугородние поездки: что говорят люди
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться