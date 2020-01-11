В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly

Неизвестные вооруженные люди убили стрингера-оператора Ruptly, который снимал для видеоагентства материалы в регионе, в том числе сюжеты об антиправительственных протестах.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. В иракской Басре убили оператора видеоагентства Ruptly Саафа Гали. Об этом в субботу сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.

"В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали. Саафа активно снимал для нашего видеоагентства Ruptly материалы в регионе", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Она отметила, что будет сделано все возможное, чтобы помочь семье погибшего.

Как сообщает телеграм-канал RT, Саафа Гади стал автором около 30 материалов Ruptly, а также работал на местном телеканале.

Известно, что оператора убили после съемок демонстрации против того, что Ирак превратили в площадку для военного противостояния между США и Ираном. Журналист снимал сюжет для местных СМИ.

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