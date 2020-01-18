Двигатель лайнера загорелся до взлета: видео авиапроисшествия в Новосибирске

На борту находились более 200 пассажиров. Никто из них не пострадал в результате ЧП при прогреве моторов.

КИШИНЕВ, 18 янв — Sputnik. Горение возникло в двигателе самолета Airbus А-321neo авиакомпании S7 Airlines готовившегося ночью к взлету с международного аэропорта "Толмачево".

"Командиром воздушного судна запуск был прерван, применена система пожаротушения, в результате чего возгорание было ликвидировано. ", – следует из сообщения на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

На борту находились более 200 пассажиров, которым в период ожидания резервного судна предоставлены гостиница и питание.

Один из тех, кто собирался лететь рейсом Новосибирск — Камрань, снял на видео загоревшийся двигатель самолета. Кадры опубликованы в сообществе "ЧП Новосибирск" во "ВКонтакте".

По предварительной версии, причиной возгорания стало авиационное топливо, скопившееся в выхлопной системе двигателя.

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