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Мушка для нахлыста.

"Четверочка!": рыбак мигом оценил номер крючка, извлеченного из его пищевода

© AFP 2019 / BEN STANSALL
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200120/28917042/chetverochka-rybak-migom-otsenil-nomer-kryuchka-izvlechennogo-iz-ego-pischevoda.html

Мужчина в возрасте 68 лет поступил в московскую клиническую больницу с жалобами на затруднение глотания.

КИШИНЕВ, 20 янв - Sputnik. Пациент рассказал, что почувствовал инородное тело в то время, когда ел редиску, но всерьез всполошился тогда, когда проглотил его. На то, что это может быть за предмет, указывал обнаруженный во рту кусок лески. 

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Рентгеновское обследование показало наличие рыболовного крючка, опустившегося ниже гортани.

Хирурги московской клинической больницы имени Иноземцева решили, что необходимо их вмешательство.

"Биопсийными щипцами врачи аккуратно извлекли крючок из тканей пищевода в его просвет, произвели захват предмета и извлекли его наружу", - говорится в цитируемом РИА Новости сообщении департамента здравоохранения столицы.  

Увидев крючок, пациент компетентно заявил:"О, четверочка!". Затем выяснилось, что крючки случайно просыпал в корзину с овощами племянник незадачливого рыболова.

Тот пробыл на больничной койке еще сутки, после чего отправился домой в удовлетворительном состоянии.

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