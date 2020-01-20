"Четверочка!": рыбак мигом оценил номер крючка, извлеченного из его пищевода

Мужчина в возрасте 68 лет поступил в московскую клиническую больницу с жалобами на затруднение глотания.

КИШИНЕВ, 20 янв - Sputnik. Пациент рассказал, что почувствовал инородное тело в то время, когда ел редиску, но всерьез всполошился тогда, когда проглотил его. На то, что это может быть за предмет, указывал обнаруженный во рту кусок лески.

Рентгеновское обследование показало наличие рыболовного крючка, опустившегося ниже гортани.

Хирурги московской клинической больницы имени Иноземцева решили, что необходимо их вмешательство.

"Биопсийными щипцами врачи аккуратно извлекли крючок из тканей пищевода в его просвет, произвели захват предмета и извлекли его наружу", - говорится в цитируемом РИА Новости сообщении департамента здравоохранения столицы.

Увидев крючок, пациент компетентно заявил:"О, четверочка!". Затем выяснилось, что крючки случайно просыпал в корзину с овощами племянник незадачливого рыболова.

Тот пробыл на больничной койке еще сутки, после чего отправился домой в удовлетворительном состоянии.

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