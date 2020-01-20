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Жительница Тулы обнаружила у себя в туалете змею

Змея из унитаза: ужасающее явление и необъяснимое исчезновение

© Photo : Первый Тульский
Происшествия
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/2892/27/28922735.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200120/28922745/zmeya-iz-unitaza-uzhasayuschee-yavlenie-i-neobyasnimoe-ischeznovenie.html

Первоначальный испуг не помешал хозяевам квартиры снять непрошеного гостя на мобильник и вызвать помощь.

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. После возвращения из отпуска жительницу Тулы дома ждал стрессообразующий сюрприз.

Кобра в унитазе
Youtube / News24
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Она увидела выбирающегося из унитаза ползучего гада, но, уняв сердцебиение, сняла его на мобильник в то время, как ее сын вызывал специалистов.

Прибывшие на место работники серпентария интервента не обнаружили. Но по снимку смогли определить его видовую принадлежность.

Это оказался маисовый полоз — неядовитый, но очень юркий представитель семейства пресмыкающихся, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Первый Тульский".

Куда тот удалился после встречи с негостеприимной - неизвестно. Во всяком случае, все соседи были предупреждены о возможном визите.

Некоторые из них, узнав кто "в розыске, выразили озабоченность тем, что беглец может замерзнуть или стать добычей грызунов.

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