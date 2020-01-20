Змея из унитаза: ужасающее явление и необъяснимое исчезновение

Первоначальный испуг не помешал хозяевам квартиры снять непрошеного гостя на мобильник и вызвать помощь.

КИШИНЕВ, 20 янв — Sputnik. После возвращения из отпуска жительницу Тулы дома ждал стрессообразующий сюрприз.

Она увидела выбирающегося из унитаза ползучего гада, но, уняв сердцебиение, сняла его на мобильник в то время, как ее сын вызывал специалистов.

Прибывшие на место работники серпентария интервента не обнаружили. Но по снимку смогли определить его видовую принадлежность.

Это оказался маисовый полоз — неядовитый, но очень юркий представитель семейства пресмыкающихся, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Первый Тульский".

Куда тот удалился после встречи с негостеприимной - неизвестно. Во всяком случае, все соседи были предупреждены о возможном визите.

Некоторые из них, узнав кто "в розыске, выразили озабоченность тем, что беглец может замерзнуть или стать добычей грызунов.

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