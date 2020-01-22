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Птицефабрика, архивное фото.

Вспышка опасного вируса на границе с Молдовой - стоит ли переживать

© Sputnik / Николай Хижняк
Происшествия
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Sputnik Молдова
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В Винницкой области на одном из частных агропредприятий произошло заболевание выращиваемых кур птичьим гриппом.

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. В Немировском районе Винницкой области соседней с Молдовой Украины зафиксирована массовая гибель несушек. Об этом сообщили в Государственной продовольственной потребительской службе соседней страны. 

Главный государственный ветеринарный инспектор Винницкой области до выяснения всех обстоятельств и масштаба явления ввел карантинные ограничения на 72 часа.

"При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе 19 января установлен диагноз на грипп птиц", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, на частном предприятии "Хутор" содержат порядка 98 тысяч голов кур-несушек.

Работник одной из аптек
© Sputnik / Александр Кондратюк
В Приднестровье зафиксирован первый случай гриппа

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения инфекции.

Как сообщалось ранее, в Польше заболевание привело к гибели  40 тысяч птиц. Вспышки эпидемии зафиксированы в Люблинском и Великопольском воеводствах.

Птичий грипп известен науке давно, но возбудитель периодически мутирует. Наиболее распространенным его штаммом является H5N1.

Первоначально птичий грипп считался исключительно заболеванием животных - до 1997 года, когда в Гонконге зафиксировали первый случай заражения им человека.

Вирус птичьего гриппа передается человеку через непосредственный контакт с инфицированными птицами (живыми или мертвыми), поверхностью, зараженной секрецией или выделениями инфицированных птиц. По состоянию на 2020 год не было никаких случаев заражения человека птичьим гриппом от человека.

С 1997 года было зарегистрировано более 100 подтвержденных случаев заражения людей вирусами птичьего гриппа. Попадая в человеческий организм, вирус птичьего гриппа инкубируется в нем до двух недель, средняя продолжительность периода инкубации вируса – около трех дней.

После этого патология проявляется следующими симптомами: инфекционно-токсические (боль в мышцах, высокая температура, озноб); респираторные (насморк, сухой кашель, фарингит, кровотечение из носа или десен, острая дыхательная недостаточность); желудочно-кишечные (рвота, боль в области живота). Параллельно может развиваться острая пневмония.

По статистике, около 70 процентов случаев инфицирования заканчиваются смертью человека.

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Теги:
Винница, распространение, опасность, птичий грипп, вирус


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