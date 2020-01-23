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Авария, архивное фото

В Тульской области попал в аварию автобус "Кишинев-Москва"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200123/28949344/v-tulskoy-oblasti-popal-v-avariyu-avtobus-kishinev-moskva.html

В Государственной инспекции безопасности дорожного движения по региону сообщили, что жертв и пострадавших среди пассажиров нет.

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Рейсовый автобус, следующий по маршруту Кишинев-Москва, попал в ДТП в Чернском районе Тульской области, сообщают местные СМИ.

На подъезде к поселку Чернь на 285 километре автодороги столкнулись автомашина "Пежо" и автобус "Кишинёв – Москва".

Туман на дороге, архивное фото.
Утро туманное - как молдавским автолюбителям не попасть в ДТП

ДТП обошлось без пострадавших.

На этом участке трассы М2 регулярно происходят ДТП. Как пояснили в Госавтоинспекции Тульской области, случается это из-за обилия участков с поворотами малого радиуса и ограничением видимости в связи с большим количеством участков с затяжными подъемами и спусками.

Кроме того, погодные условия нестабильны, а чередование плюсовой и минусовой температур создает помехи для движения. Участникам дорожного движения следует проявлять повышенное внимание и бдительность, соблюдать скоростной режим, передвигаться на зимней резине, соблюдать правила дорожного движения, цитирует слова госавтоинспектора ОГИБДД "Плавский" Максима Степецкого издание "Тульские СМИ".

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