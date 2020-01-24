Барселона лишилась пляжей: мэр просит объявить побережье зоной катастрофы

КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Ураганный ветер и гигантские волны унесли треть песка с городских пляжей, особенно пострадал пляж Мар Белья, оголившийся наполовину, а местами - до основания.
Об этом сообщила мэр Барселоны Ада Колау.
Ens solidaritzem amb els municipis més afectats pel temporal #Gloria i ens sumem a la petició de declarar zona catastròfica tota la zona litoral. Les platges de Bcn han perdut una mitjana d’un 30% de sorra i necessitem q l’estat ens ajudi a recuperar-les. https://t.co/7CNukNYLCl— Ada Colau (@AdaColau) January 24, 2020
По ее словам, это самая серьезная ситуация для городских пляжей за последние 30 лет, на восстановительные работы потребуется 3 миллиона евро.
Но урон этим не исчерпывается, падение деревьев оценили в 2 миллиона, а разрушения в спортивном порту Forum - в 5 миллионов.
Колау попросила испанские власти объявить прибрежную часть города зоной катастрофы, а также выделить средства и решить проблему до начала туристического сезона.
Ненастье сопровождалось снегопадами, сильным ветром, высокими волнами, в разных районах страны погибли 13 человек, десятки пострадали.
В пятницу повышенный уровень угрозы – в связи с дождями, штормами и сходами лавин – объявлен в семи провинциях Каталонии и Андалусии.
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