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Последствия землетрясения в Турции

Число погибших в Турции в результате землетрясения увеличилось до 20 человек

© Sputnik / Алексей Куденко
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200125/28977709/turkey-earthquake-in-eastern-turkey.html

Вслед за землетрясением произошло не менее тридцати пяти повторных подземных толчков магнитудой от 2,5 до 5,4.

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе города Сивридже провинции Элязыг в ночь на субботу, сообщается о 20 погибших и более 1015 пострадавших, передает Sputnik Turkey.

Ранее отмечалось, что погибших было 19, пострадавших около 700.

В провинциях Элязыг и Малатья обрушились здания, в том числе жилые дома. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что на месте работают 400 спасательных бригад.

​Сотрудники служб по чрезвычайным ситуациям заняты в спасательных  операциях, под обломками находятся пострадавшие. Официальные лица говорят, что число жертв может увеличиться.

​Очаг стихии залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах - в Малатье, Диярбакыре, Тунджели, Мардине, Бинголе, Битлисе, а также в соседних странах - в Израиле, Ираке и Сирии.

После этого землетрясения было зафиксировано 35 подземных толчков.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что следит за ситуацией. По его словам, учреждениями принимаются все необходимые меры для преодоления последствий стихийного бедствия.

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