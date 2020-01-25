В Афганистане ракета попала в военный вертолет из Молдовы

Ракета попала в военный вертолет в провинции Гильменд на юге Афганистана, четверо военнослужащих получили ранения.

КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. В Афганистане ракета попала в военный вертолет, который принадлежит молдавской авиакомпании. Управлял машиной экипаж из Украины.

Как заявила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь министерства обороны Молдовы Алла Диакону, сбитый вертолет марки МИ-8 не принадлежал военному ведомству республики, а находился в собственности частной компании.

"Он не находится на балансе министерства обороны. Это - частное судно", - сообщила Диакону.

Как заявила в комментарии молдавским СМИ пресс-секретарь Органа гражданской авиации Ирина Бодоликэ, пилотам удалось спастись.

"По предварительной информации, могу сказать, что речь идет о вертолете одной из авиакомпаний Молдовы. Экипаж судна - из Украины, пилоты получили незначительные ранения. После часа полета вертолет был задет ракетой", - подчеркнула Бодоликэ.

На данный момент на месте происшествия работает американский дрон, ведущий видеосъемку с места происшествия, чтобы установить детали инцидента.

Вертолет модели МИ-8 получил незначительные поломки и подлжеит восстанволению

По сообщению РИА Новости, инцидент произошел в провинции Гильменд на юге Афганистана, четверо военнослужащих получили ранения. Обстрел был совершен, когда вертолет находился на земле. Вертолет занимался снабжением солдат в этой местности.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK