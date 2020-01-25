Что произошло с экипажем молдавского МИ-8 в Афганистане - подробности

В Органе гражданской авиации Молдовы прокомментировали инцидент с молдавским вертолетом, подвергшимся нападению в Афганистане.

КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. Управление гражданской авиации Молдовы сообщает, что 25 января вертолет модели МИ-8, зарегистрированный в Республике Молдова, подвергся нападению вблизи места Кажаки провинции Гильменд в Афганистане. Вертолет был атакован во время выполнения гуманитарной миссии при перевозке продовольствия.

Согласно последним данным, вертолет подвергся атаке при выстреле гранатомета "РПГ" во время приземления. На борту находилось трое членов экипажа. Легкие ранения получили командир экипажа и борт-инженер. Оба - граждане Украины. Второй пилот (гражданин Молдовы) не пострадал.

Всех членов экипажа забрал другой вертолет, на борту которого находились молдавские граждане. Пострадавших доставили госпиталь, однако после первичной медицинской помощи отпустили по домам. Состоянию здоровья пострадавших в результате атаки ничего не угрожает.

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