В Иране экстренно сел загоревшийся во время полета самолет

Второй за сутки инцидент, произошедший в Иране с пассажирскими самолетами, к счастью, завершился без последствий.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. В Иране самолет загорелся во время полета и экстренно сел, обошлось без пострадавших, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.

Агентство, не указывая источник информации, сообщает, что инцидент произошел в воскресенье во второй половине дня.

Согласно сообщению, у воздушного судна, вылетевшего из Горгана на севере страны в Тегеран, загорелся двигатель. Пилотам удалось посадить самолет, состояние всех пассажиров нормальное, сообщает Mehr.

Напомним, что накануне пассажирский самолет Airbus иранской авиакомпании Iran Airtour совершил вынужденную посадку в Тегеране по техническим причинам, сообщило агентство Tasnim.

По его данным, самолет после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни столкнулся с технической неполадкой, из-за чего прервал полет в Стамбул, успешно приземлившись в другом тегеранском аэропорту - Мехрабад.

Никто из пассажиров, о числе которых агентство не сообщает, не пострадал.