20:59 26 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD17.73
  • RUB0.29
  • RON4.11
  • UAH0.73
Поиск
Двигатель самолета, фото из архива

В Иране экстренно сел загоревшийся во время полета самолет

© Sputnik / Marina Lystseva
Происшествия
Получить короткую ссылку
9210
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2898/87/28988743.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200126/28988798/v-irane-ehkstrenno-sel-zagorevshijsya-vo-vremya-poleta-samolet.html

Второй за сутки инцидент, произошедший в Иране с пассажирскими самолетами, к счастью, завершился без последствий.

КИШИНЕВ, 26 янв  – Sputnik. В Иране самолет загорелся во время полета и экстренно сел, обошлось без пострадавших, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.

Агентство, не указывая источник информации, сообщает, что инцидент произошел в воскресенье во второй половине дня.

Согласно сообщению, у воздушного судна, вылетевшего из Горгана на севере страны в Тегеран, загорелся двигатель. Пилотам удалось посадить самолет, состояние всех пассажиров нормальное, сообщает Mehr.

Напомним, что накануне пассажирский самолет Airbus иранской авиакомпании Iran Airtour совершил вынужденную посадку в Тегеране по техническим причинам, сообщило агентство Tasnim.

По его данным, самолет после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни столкнулся с технической неполадкой, из-за чего прервал полет в Стамбул, успешно приземлившись в другом тегеранском аэропорту - Мехрабад.

Никто из пассажиров, о числе которых агентство не сообщает, не пострадал.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Трагедия в Турции: кадры ночного землетрясения - фото
Лавров обсудил ситуацию в Сирии со спецпосланником генсека ООН Гейром Педерсеном
Лавров обсудил с Педерсеном вопросы сирийского урегулирования - видео
Авто в Молдове 2019
Самые популярные марки авто в Молдове в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться