Полиция Лос-Анджелеса назвала причину крушения вертолета с Брайантом на борту

Всего на борту частного вертолета находились девять человек, в том числе 13-летняя дочь легендарного баскетболиста.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Плохие метеоусловия, в частности, густой туман, могли стать причиной авиакатастрофы, в результате которой погиб один из лучших баскетболистов мира Коби Брайант.

Частный вертолет, на борту которого находились баскетболист с дочерью и еще восемь человек, разбился 26 января 2020 года в городе Калабасас — пригороде Лос-Анджелеса. Спасательные службы, вызванные на место крушения, выживших не обнаружили.

"Погодные условия не соответствовали минимальным стандартам для полетов - густой туман. Он был такой, что наши вертолеты не летали", - сообщил изданию LA Times представитель департамента полиции Лос-Анджелеса Джош Рубенштейн, передает РИА Новости.

Сообщается, что вертолет Брайанта летел очень низко со скоростью около 160 миль в час (256 км/ч), а на борту было около 800 фунтов топлива, что и вызвало пожар после крушения.

LA Times приводит свидетельство 62-летнего Джеффри Кочаряна, ставшего очевидцем катастрофы.

"Вертолет не звучал правильно и летел очень низко. Я видел, как он падал и трещал. Хотя было трудно разглядеть из-за тумана. Вертолет исчез в облаке тумана, а затем раздался гул. Был большой огненный шар. Никто бы не смог пережить это", - рассказал он.

Соболезнование по поводу гибели известного баскетболиста выразил президент США Дональд Трамп

"Коби Брайант, несмотря на то, что был одним из действительно великих баскетболистов всех времен, только начинал жить. Он очень любил свою семью и имел сильную страсть к будущему. Потеря его прекрасной дочери Джанны делает этот момент еще более трагичным, и я посылаю соболезнования Ванессе и замечательной семье Брайанта. Пусть Бог будет со всеми вами!", - написал Трамп в своем твиттере.

Баскетоболист пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

В 2018 году он получил премию "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол".

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