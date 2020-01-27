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Самолет компании Ariana Afghan Airlines

Пассажирский самолет потерпел крушение в Афганистане

© AFP 2019 / MANDEL NGAN
Происшествия
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32510
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200127/28996869/Passazhirskiy-samolet-poterpel-krushenie-v-Afganistane.html

По предварительным данным, на борту воздушного судна находилось более 80 человек. Все обстоятельства инцидента выясняются.

КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. Пассажирский лайнер авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение на востоке Афганистана, сообщил местный телеканал 1TV со ссылкой на власти страны.

Ракета попала в вертолет афганских военных
© Photo: Twitter / Hesamuddin Hesam
В Афганистане ракета попала в военный вертолет из Молдовы

По предварительным данным, на борту самолета находилось более 80 человек.

Борт выполнял рейс из аэропорта Герата в Кабул.

Представитель губернатора Газни Ариф Нури уточнил, что инцидент произошел в районе Дех Як провинции Газни. Он также уточнил, что на место крушения уже отправилась команда быстрого реагирования.

Газета Afghanistan Times сообщает, что местность, где потерпел крушение самолет, находится под контролем отрядов движения "Талибан"*.

Обстоятельства происшествия выясняются, информация дополняется.

* террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Молдовы, РФ и ряда других стран.

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