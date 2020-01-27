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Вертолет Kiowa Warrior , иллюстративное фото

Военный вертолет рухнул в Хорватии, экипаж ищут

© AFP 2019 / STRINGER
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Боевая машина Kiowa Warrior упала в ходе выполнения тренировочного полета вблизи острова Зларин в Адриатическом море.

КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. В Адриатическом море недалеко от хорватского города Шибеника, потерпел крушение военный вертолет, принадлежащий ВВС Хорватии. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на Минобороны страны.

Самолет компании Ariana Afghan Airlines
© AFP 2019 / MANDEL NGAN
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Инцидент произошел в ходе тренировочного полета. Экипаж вертолета ищут. Сообщается, что предпринимаются все меры для поиска и спасения членов команды. 

"В районе островов Зларин и Заблаче произошло падение вертолета Kiowa Warrior ОН-58 D во время тренировочного полета в понедельник", - сообщило оборонное ведомство.

Военная авиация и ПВО Хорватии получили в декабре 2016 года 11 вертолетов Kiowa Warrior OH-58 D - вторую партию из 16 подаренных США машин. Это был дар США официальному Загребу стоимостью 1,7 миллиарда хорватских кун (около 230 миллионов евро).

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