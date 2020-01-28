МИДЕИ: двое молдаван оказались в самом эпицентре вспышки коронавируса

Город в Китае, где в настоящее время находятся наши соотечественники, изолирован в связи с эпидемией опасного заболевания, распространяющегося по всему миру.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Двое граждан Молдовы оказались заблокированы в городе Ухань, провинции Хубэй в связи с эпидемией коронавируса. Информацию подтвердило Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова (МИДЕИ).

В связи с этим посольство РМ в КНР связалось с местными властями, чтобы наши соотечественники получили разрешение покинуть город, закрытый на карантин.

В настоящее время в Китае проживают около 300 граждан Республики Молдова. Из общего числа 134 - учащиеся, 115 из них постоянно проживают в стране, остальные имеют вид на жительство.

Следует отметить, что случаев заражения коронавирусом наших соотечественники зарегистрировано не было.

Две другие молдавские семьи, живущие в не затронутых вспышкой инфекции провинциях, выразили желание покинуть территорию Китая во избежание возможного заражения.

"Наша миссия - поддерживать связь с молдавскими гражданами через китайскую социальную сеть "Wechat", а также через официальный сайт, электронные письма и телефоны дипломатического представительства", - заявили в ведомстве.

Представители МИДЕИ регулярно получают информацию о мерах по борьбе с коронавирусом и рекомендации властей в связи с ситуацией.

В целях предотвращения распространения инфекции в настоящее время аэропорт Ухань был закрыт. Также ограничены поездки туристических групп.

Согласно последней информации от 28 января 2020 года, число людей, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV, достигло 4 474, а число умерших - 106.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции рекомендует гражданам Молдовы временно отказаться от поездок в провинцию Хубэй после вспышки вирусной пневмонии (коронавируса).

Посольство в Пекине будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в Китайской Народной Республике, а также за состоянием находящихся в стране граждан Республики Молдова.

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