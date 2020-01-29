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Сирийская провинция Идлиб на севере Сирии. 25 января 2020.

Корреспондент RT в Сирии серьезно ранена в провинции Идлиб

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Происшествия
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Вафа Шабруни, согласно предварительным данным, пострадала в результате взрыва снаряда во время съемки складов оружия.

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Корреспондент RT в Сирии Вафа Шабруни получила серьезное ранение в провинции Идлиб, сообщается в Telegram-канале телеканала.

"Корреспондент RT в Сирии Вафа Шабруни получила серьезное ранение в провинции Идлиб. Группа снимала склады оружия, которые остались после отступления боевиков из города Маарет Ан-Нууман. По предварительным данным, один из снарядов взорвался", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по словам водителя, корреспондент жива, ее везут из больницы города Хан-Шейхун в государственную больницу города Хама.

"Помолитесь за нашу журналистку Вафу Шабруни, которая сейчас в больнице в тяжелом состоянии после ранения под Идлибом. Все делают все возможное, чтобы ее спасти", — написала в своем телеграм-канале главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Корреспондент RT Arabic ранена в Сирии
© RT .
Корреспондент RT Arabic Вафа Шабруни.

Сегодня сирийские правительственные войска разгромили один из крупнейших оплотов бандформирований на юге провинции Идлиб, включая Маарэт ан-Нуман. Город имеет стратегическое значение, так как расположен на развязке государственной автотрассы Хама — Алеппо.

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