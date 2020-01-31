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Зона отчуждения Чернобыльской АЭС.

Туда не зарастает сталкеров тропа: новые задержания в зоне Чернобыльской АЭС

© Sputnik / Алексей Вовк
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Группа любителей "радиационного отдыха" была обнаружена во время патрулирования вблизи села Черевач.

КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции правоохранители задержали трех сталкеров, сообщила в пятницу пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

"Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС вблизи села Черевач полиция обнаружила трех любителей радиационного отдыха. Правонарушители - киевляне 20 и 26 лет, которые незаконно проникли на территорию зоны", - говорится в сообщении.

В отношении сталкеров были составлены административные протоколы, им грозит штраф.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Зона отчуждения ЧАЭС: туристический бум
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Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

Зона отчуждения была установлена вскоре после Чернобыльской катастрофы в 1986 году, она включает три концентрических круга: особый (непосредственно промплощадка ЧАЭС), десятикилометровый и тридцатикилометровый.

В этих пределах территория, подвергшаяся интенсивному загрязнению радионуклидами, запрещена для свободного доступа.

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