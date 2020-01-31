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Обрушение крыши при демонтаже спортивно-концертного комплекса Петербургский.

Комплекс "Петербургский" рухнул, один рабочий мог погибнуть - видео трагедии

© Sputnik / Александр Гальперин
Происшествия
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/2905/13/29051323.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200131/29051409/kompleks-peterburgskiy-rukhnul-pod-zavalom-mozhet-nakhoditsya-rabochiy---video.html

На опубликованных кадрах можно увидеть, как проводивший демонтаж крыши сварщик, почувствовав, что конструкция уходит у него из-под ног, устремляется к строительной "люльке", но, судя по всему, не успевает присоединиться к своему коллеге.

КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Фрагменты рухнувшего спортивно-концертного комплекса (СКК) в Санкт-Петербурге могли завалить одного из находившихся на верхотуре рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее представитель ведомства отметил, что при проведении ремонтных работ и плановом демонтаже кровли произошло обрушение несущих конструкций находящегося на реконструкции здания СКК "Петербургский", расположенного по адресу: проспект Юрия Гагарина, дом 8.

"Предположительно, под завалами может находиться один рабочий", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте ЧП проводятся поисково-спасательные работы.

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