Комплекс "Петербургский" рухнул, один рабочий мог погибнуть - видео трагедии

На опубликованных кадрах можно увидеть, как проводивший демонтаж крыши сварщик, почувствовав, что конструкция уходит у него из-под ног, устремляется к строительной "люльке", но, судя по всему, не успевает присоединиться к своему коллеге.

КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Фрагменты рухнувшего спортивно-концертного комплекса (СКК) в Санкт-Петербурге могли завалить одного из находившихся на верхотуре рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее представитель ведомства отметил, что при проведении ремонтных работ и плановом демонтаже кровли произошло обрушение несущих конструкций находящегося на реконструкции здания СКК "Петербургский", расположенного по адресу: проспект Юрия Гагарина, дом 8.

"Предположительно, под завалами может находиться один рабочий", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте ЧП проводятся поисково-спасательные работы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK