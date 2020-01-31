Комплекс "Петербургский" рухнул, один рабочий мог погибнуть - видео трагедии

КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Фрагменты рухнувшего спортивно-концертного комплекса (СКК) в Санкт-Петербурге могли завалить одного из находившихся на верхотуре рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее представитель ведомства отметил, что при проведении ремонтных работ и плановом демонтаже кровли произошло обрушение несущих конструкций находящегося на реконструкции здания СКК "Петербургский", расположенного по адресу: проспект Юрия Гагарина, дом 8.
"Предположительно, под завалами может находиться один рабочий", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте ЧП проводятся поисково-спасательные работы.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK