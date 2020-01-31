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Проверка пассажиров в аэропорте китайского города Ухань.

Эвакуация россиян: Москва уведомила Пекин о начале операции

© AP Photo / Dake Kang
Происшествия
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Sputnik Молдова
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В связи с распространением коронавируса Россия приняла решение приступить к вывозу своих граждан из очага инфекции.

КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Китайская сторона получила извещение о том, что россияне будут организованно отправляться на родину.

"По дипломатическим каналам Москва уведомила Пекин о начале эвакуационных мероприятий по вывозу российских граждан из провинции Хубэй", - говорится в сообщении МИД РФ в Telegram.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу объявила о решении правительства России в связи с распространением коронавируса закрыть все полеты своих авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. По соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе. Кроме того, было принято решение начать эвакуацию граждан РФ, желающих покинуть Ухань.

Штаб-квартира ВОЗ в Женеве.
© CC BY 3.0 / Thorkild Tylleskar / WHO HQ main building, Geneva, from North
Коронавирус в новом статусе: ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области.

Оба заболевших - граждане Китая.

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