Эвакуация россиян: Москва уведомила Пекин о начале операции

В связи с распространением коронавируса Россия приняла решение приступить к вывозу своих граждан из очага инфекции.

КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Китайская сторона получила извещение о том, что россияне будут организованно отправляться на родину.

"По дипломатическим каналам Москва уведомила Пекин о начале эвакуационных мероприятий по вывозу российских граждан из провинции Хубэй", - говорится в сообщении МИД РФ в Telegram.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу объявила о решении правительства России в связи с распространением коронавируса закрыть все полеты своих авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. По соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе. Кроме того, было принято решение начать эвакуацию граждан РФ, желающих покинуть Ухань.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области.

Оба заболевших - граждане Китая.

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