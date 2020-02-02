В Сомали своя чрезвычайная ситуация: саранча пожирает все, что зеленеет

Ежедневно одна особь съедает количество растительной пищи, равное её собственному весу, зачастую они сбиваются в стаи, насчитывающие несколько миллиардов насекомых.

КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. От нашествия «летучих облаков», которые превращают посевы и луга в начисто лишенную растительности территорию, страдает весь регион.

В ООН отмечают, что нашествие саранчи, которое затронуло Африканский Рог, Юго-Западную Азию и регион Красного моря, является самым масштабным за 25 лет для Эфиопии и Сомали и худшим из тех, что наблюдалось в Кении за 70 лет.

В этих условиях сомалийские власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации в стране, сообщает местное издание Garowe Online со ссылкой на заявление министерства сельского хозяйства Сомали.

#Somalia declares emergency after worst desert locusts invasion threatens to erode vegetation in the Horn of Africa nation. https://t.co/0FGdCqREfr pic.twitter.com/gosAPuPbmu — Garowe Online (@radiogarowe) February 2, 2020

​Чрезвычайная ситуация введена, согласно первоисточнику, "в свете нынешнего нашествия пустынной саранчи, представляющего основную угрозу продовольственной безопасности Сомали".

Ранее сообщалось, что заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок выделил 10 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН для борьбы с саранчой на Африканском континенте.

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