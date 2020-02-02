18:41 02 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.30
  • USD17.51
  • RUB0.28
  • RON4.04
  • UAH0.70
Поиск
Нашествие саранчи.

В Сомали своя чрезвычайная ситуация: саранча пожирает все, что зеленеет

© Sputnik / Борис Давыдов
Происшествия
Получить короткую ссылку
96 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2906/33/29063315.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200202/29063375/somali-svoya-chrezvychaynaya-situatsiya-sarancha-pozhiraet-vsyu-ee-rastitelnost.html

Ежедневно одна особь съедает количество растительной пищи, равное её собственному весу, зачастую они сбиваются в стаи, насчитывающие несколько миллиардов насекомых.

КИШИНЕВ, 2 фев - Sputnik. От нашествия «летучих облаков», которые превращают посевы и луга в начисто лишенную растительности территорию, страдает весь регион.

В ООН отмечают, что нашествие саранчи, которое затронуло Африканский Рог, Юго-Западную Азию и регион Красного моря, является самым масштабным за 25 лет для Эфиопии и Сомали и худшим из тех, что наблюдалось в Кении за 70 лет.

В этих условиях сомалийские власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации в стране, сообщает местное издание Garowe Online со ссылкой на заявление министерства сельского хозяйства Сомали.

​Чрезвычайная ситуация введена, согласно первоисточнику, "в свете нынешнего нашествия пустынной саранчи, представляющего основную угрозу продовольственной безопасности Сомали".

Ранее сообщалось, что заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок выделил 10 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН для борьбы с саранчой на Африканском континенте.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Африканская саранча может добраться до Молдовы за 8 дней


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Северное сияние в Мурманской области.
Северное сияние в Мурманской области
Главный оплот террористов в Сирии взят под контроль правительственными войсками.
Сирийские правительственные войска лишили боевиков их основного оплота
Валютные поступления в Молдову 2019.
Сколько денег поступило в Молдову из-за рубежа в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться