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Аэропорт Барахас – Адольфо Суарес.

Мадридский аэропорт в осаде дронов: расписание рейсов полетело кувырком

© AP Photo / Andres Kudacki
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Испанское министерство транспорта сочло, что необходимо временно закрыть регулярные полеты над этой зоной.

КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Работа аэропорта "Барахас – Адольфо Суарес" нарушена из-за появления дронов вблизи воздушных ворот испанской столицы, сообщили авиационные власти страны.

Инцидент внес сумятицу в работу персонала и нарушил планы многочисленных пассажиров.

"Задержки в аэропорту "Барахас – Адольфо Суарес" в связи с возможным присутствием дронов в окрестностях. Дрон это не игрушка, это летательный аппарат", - говорится в сообщении оператора воздушного сообщения Испании ENAIRE.

​Минтранс страны объявил о закрытии воздушного пространства над аэропортом.

"Воздушное пространство над аэропортом "Адольфо Суарес Мадрид Барахас закрыто", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Министерство рекомендовало пассажирам уточнять информацию о рейсах.

Однако к 14.20 по местному времени (15.20 по Кишиневу) ситуация разрешилась, аэропорт, который обеспечивает около 100 посадок и взлетов ежечасно, возобновил свою работу.

Начато расследование с тем, чтобы обнаружить того или тех, кто направил беспилотники в запрещенную зону.  

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