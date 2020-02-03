Мадридский аэропорт в осаде дронов: расписание рейсов полетело кувырком

Испанское министерство транспорта сочло, что необходимо временно закрыть регулярные полеты над этой зоной.

КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Работа аэропорта "Барахас – Адольфо Суарес" нарушена из-за появления дронов вблизи воздушных ворот испанской столицы, сообщили авиационные власти страны.

Инцидент внес сумятицу в работу персонала и нарушил планы многочисленных пассажиров.

"Задержки в аэропорту "Барахас – Адольфо Суарес" в связи с возможным присутствием дронов в окрестностях. Дрон это не игрушка, это летательный аппарат", - говорится в сообщении оператора воздушного сообщения Испании ENAIRE.

Demoras en Aeropuerto Adolfo Suárez #Madrid-#Barajas ante la posible presencia de #drones en las inmediaciones.



🚫 Un dron no es un juguete, es una aeronave 👀 https://t.co/Sv8If6oexc



📲 Consulta tu vuelo con aerolínea. pic.twitter.com/6MKAFlMDCm — ENAIRE (@ENAIRE) February 3, 2020

​Минтранс страны объявил о закрытии воздушного пространства над аэропортом.

"Воздушное пространство над аэропортом "Адольфо Суарес Мадрид Барахас закрыто", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Министерство рекомендовало пассажирам уточнять информацию о рейсах.

Однако к 14.20 по местному времени (15.20 по Кишиневу) ситуация разрешилась, аэропорт, который обеспечивает около 100 посадок и взлетов ежечасно, возобновил свою работу.

Начато расследование с тем, чтобы обнаружить того или тех, кто направил беспилотники в запрещенную зону.

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