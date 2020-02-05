При жесткой посадке самолета в Стамбуле пострадали 120 человек

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Самолет, выполнявший рейс Измир — Стамбул, совершил жесткую посадку в аэропорту Сабихи Гёкчен. Воздушное судно выехало за пределы ВВП и развалилось на три части.
Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, чтов результате жесткой посадки Boeing-737-800 авиакомпании Pegasus Airlines пострадали 120 человек.
"Самолет совершил жесткую посадку из-за плохих погодных условий", — рассказал губернатор в эфире телеканала NTV.
Он отметил, что состояние пострадавших, кроме одного-двух человек, не вызывает опасений.
Ерликайя обратил внимание на то, что спасательные службы отреагировали на инцидент оперативно.
"Мы рады, что удалось избежать худших последствий. Например, мог возникнуть пожар. Но, к счастью, этого не произошло. Аэропорт пока не работает", — сказал губернатор.
Всего на борту находились 177 человек: 171 пассажир и шесть членов экипажа. Никто из них не погиб.
Турецкая Генпрокуратура начала расследование инцидента.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK