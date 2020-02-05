При жесткой посадке самолета в Стамбуле пострадали 120 человек

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Самолет, выполнявший рейс Измир — Стамбул, совершил жесткую посадку в аэропорту Сабихи Гёкчен. Воздушное судно выехало за пределы ВВП и развалилось на три части.

Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, чтов результате жесткой посадки Boeing-737-800 авиакомпании Pegasus Airlines пострадали 120 человек.

"Самолет совершил жесткую посадку из-за плохих погодных условий", — рассказал губернатор в эфире телеканала NTV.

Он отметил, что состояние пострадавших, кроме одного-двух человек, не вызывает опасений.

Ерликайя обратил внимание на то, что спасательные службы отреагировали на инцидент оперативно.

"Мы рады, что удалось избежать худших последствий. Например, мог возникнуть пожар. Но, к счастью, этого не произошло. Аэропорт пока не работает", — сказал губернатор.

Всего на борту находились 177 человек: 171 пассажир и шесть членов экипажа. Никто из них не погиб.

Турецкая Генпрокуратура начала расследование инцидента.

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