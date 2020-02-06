В Петербурге на льду канала нашли погибшего гражданина Молдовы

Трагическая находка в Сестрорецке - сорокалетний мужчина ушел из дома и не вернулся, его нашли без признаков жизни.

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. В Курортном районе Петербурга найден погибшим гражданин Молдовы. Его тело было обнаружено на льду одного из каналов.

По сообщению местных СМИ, вечером в среду, в 17.20 в полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение, что в Сестрорецке, на расстоянии семи метров от берега Водосливного канала обнаружена вмерзшая в лед куртка.

Наряд полиции обнаружил недалеко от куртки тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти.

По приметам куртка подходила к описанию одежды, в которой 1 февраля ушел из дома и не вернулся 40-летний гражданин Республики Молдова. По факту его пропажи было подано заявление.

Тело мужчины опознали родственники. Полиция ведет расследование.

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