12:54 06 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.17
  • USD17.40
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.70
Поиск

В Петербурге на льду канала нашли погибшего гражданина Молдовы

© Sputnik / Александр Гальперин
Происшествия
Получить короткую ссылку
221 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2875/04/28750402.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200206/29103892/v-peterburge-na-ldu-kanala-nashli-pogibshego-grazhdanina-moldovy.html

Трагическая находка в Сестрорецке - сорокалетний мужчина ушел из дома и не вернулся, его нашли без признаков жизни.

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. В Курортном районе Петербурга найден погибшим гражданин Молдовы. Его тело было обнаружено на льду одного из каналов.

По сообщению местных СМИ, вечером в среду, в 17.20 в полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение, что в Сестрорецке, на расстоянии семи метров от берега Водосливного канала обнаружена вмерзшая в лед куртка.

Скорая помощь
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Италии в результате несчастного случая погиб гражданин Молдовы

Наряд полиции обнаружил недалеко от куртки тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти.

По приметам куртка подходила к описанию одежды, в которой 1 февраля ушел из дома и не вернулся 40-летний гражданин Республики Молдова. По факту его пропажи было подано заявление.

Тело мужчины опознали родственники. Полиция ведет расследование.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Гражданин Молдовы устроил стрельбу в автобусе Петербурга
Гражданин Молдовы спровоцировал жуткое ДТП под Киевом, есть жертвы - видео
Теги:
граждане РМ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Роналду празднует победу в матче второго этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу между «Реал Мадрид» и «Ювентус» в Мадриде, 2018 год.
Криштиану Роналду, уже 35-летний, но по-прежнему невероятный
Стеснения прочь! Трамп расхвалил свои достижения перед Конгрессом США
Стеснения прочь! Трамп расхвалил свои достижения перед Конгрессом США
Валютные поступления в Молдову 2019.
Сколько денег поступило в Молдову из-за рубежа в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться