В Италии сошел с рельсов скоростной поезд: два человека погибли

По предварительным данным, тридцать человек ранены. Все пострадавшие были доставлены в местные больницы.
КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. В Италии опрокинулся скоростной поезд, следовавший по маршруту Милан - Болонья. Инцидент произошел в четверг, 6 февраля, рано утром в провинции Лоди. В аварии погибли два человека, еще 30 ранены, передает Sputnik Италия с ссылкой на итальянские СМИ.
Все пострадавшие были доставлены в местные больницы. На месте работают карабинеры, начато расследование обстоятельств чрезвычайного происшествия.
Причины аварии устанавливаются. Движение по скоростной ветке Милан — Болонья приостановлено.