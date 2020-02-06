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Tren deraiat în Italia

В Италии сошел с рельсов скоростной поезд: два человека погибли

© REUTERS / FLAVIO LO SCALZO
Происшествия
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Sputnik Молдова
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По предварительным данным, тридцать человек ранены. Все пострадавшие были доставлены в местные больницы.

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. В Италии опрокинулся скоростной поезд, следовавший по маршруту Милан - Болонья. Инцидент произошел в четверг, 6 февраля, рано утром в провинции Лоди. В аварии погибли два человека, еще 30 ранены, передает Sputnik Италия с ссылкой на итальянские СМИ.

Все пострадавшие были доставлены в местные больницы. На месте работают карабинеры, начато расследование обстоятельств чрезвычайного происшествия. 
Причины аварии устанавливаются. Движение по скоростной ветке Милан — Болонья приостановлено.


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