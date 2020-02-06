В Италии сошел с рельсов скоростной поезд: два человека погибли

На автотрассе Бурлэчень-Чумай в снежные заносы попали несколько автомобилей. Сотрудники пограничной охраны пришли на выручку водителям и пассажирам.

Что из себя представляет коронавирус нового типа, а также о том, есть ли риск, что инфекция дойдет до Молдовы. На все эти вопросы ответ дал доктор медицинских наук Константин Спыну.