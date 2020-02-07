Погиб депутат Госдумы России - первое видео с места трагедии

При инциденте с вертолетом в Татарстане один человек погиб, двое получили ранения и находятся в тяжелом состоянии.

КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Айрат Хайруллин погиб при посадке вертолета, сообщает сообщает РИА Новости.

Происшествие произошло вблизи города Лаишево, примерно в 50 км от Казани. Воздушное судно совершило жесткую посадку на лёд реки Камы. Хайруллин был депутатом от "Единой России". В этом трагическом инциденте пострадали еще два человека. Они остались живы, но находятся в тяжелом состоянии. Сейчас они госпитализированы в больницы Казани. По некоторым данным, вертолёт полностью разрушен.

"К сожалению, информация о том, что погиб Айрат Хайруллин, подтвердилась. Не хочется в это верить. Сложно подобрать слова. Соболезную родным, друзьям и близким", - написал Неверов на своей странице в Facebook.

Первые кадры с места крушения вертолета депутата Хайруллина https://t.co/C9I4r3zXpD pic.twitter.com/QsyDpZMFSz — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) February 7, 2020

​ По предварительным данным, причиной инцидента могли стать неблагоприятные метеоусловия.