Погиб депутат Госдумы России - первое видео с места трагедии

КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Айрат Хайруллин погиб при посадке вертолета, сообщает сообщает РИА Новости.
Происшествие произошло вблизи города Лаишево, примерно в 50 км от Казани. Воздушное судно совершило жесткую посадку на лёд реки Камы. Хайруллин был депутатом от "Единой России". В этом трагическом инциденте пострадали еще два человека. Они остались живы, но находятся в тяжелом состоянии. Сейчас они госпитализированы в больницы Казани. По некоторым данным, вертолёт полностью разрушен.
"К сожалению, информация о том, что погиб Айрат Хайруллин, подтвердилась. Не хочется в это верить. Сложно подобрать слова. Соболезную родным, друзьям и близким", - написал Неверов на своей странице в Facebook.
Первые кадры с места крушения вертолета депутата Хайруллина https://t.co/C9I4r3zXpD pic.twitter.com/QsyDpZMFSz— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) February 7, 2020
По предварительным данным, причиной инцидента могли стать неблагоприятные метеоусловия.