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Айрат Хайруллин, фото из архива

Погиб депутат Госдумы России - первое видео с места трагедии

© Sputnik / Vladimir Fedorenko
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200207/29126693.html

При инциденте с вертолетом в Татарстане один человек погиб, двое получили ранения и находятся в тяжелом состоянии.

КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Айрат Хайруллин погиб при посадке вертолета, сообщает сообщает РИА Новости.

Происшествие произошло вблизи города Лаишево, примерно в 50 км от Казани. Воздушное судно совершило жесткую посадку на лёд реки Камы. Хайруллин был депутатом от "Единой России". В этом трагическом инциденте пострадали еще два человека. Они остались живы, но находятся в тяжелом состоянии. Сейчас они госпитализированы в больницы Казани. По некоторым данным, вертолёт полностью разрушен. 

"К сожалению, информация о том, что погиб Айрат Хайруллин, подтвердилась. Не хочется в это верить. Сложно подобрать слова. Соболезную родным, друзьям и близким", - написал Неверов на своей странице в Facebook.

​ По предварительным данным, причиной инцидента могли стать неблагоприятные метеоусловия.



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