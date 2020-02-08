Военный в Таиланде открыл огонь по прохожим: много погибших и раненых

Более десятка убитых, множество раненных и полтора десятка заложников - в субботу в третьем по величине городе Таиланда военный устроил стрельбу.

КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Рядовой одной из частей таиландских сухопутных войск устроил стрельбу из автоматического оружия на улицах города Накхон Ратчасима (другое название - Корат). В результате нападения скончались по меньшей мере 12 человек. Также поступают данные о многочисленных пострадавших. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную газету "Тхаи Рат".

​По информации источника, солдат угнал из части, дислоцированной неподалеку от города, военный внедорожник HamVee, и проехал на нем по городу, периодически открывая огонь из автоматической винтовки по людям и зданиям. По информации полиции, злоумышленник остановился у одного из торговых центров и открыл огонь по посетителям.

Солдат скрывается на четвертом этаже торгового центра Terminal 21, где удерживает 16 заложников.

​Накхон Ратчасима (Корат) – третий по величине город Таиланда, столица северо-восточного региона страны. В городе расположены промышленные предприятия, в том числе по производству автомобилей и переработке сельскохозяйственной продукции. В самом городе туристических объектов нет, однако неподалеку расположен государственный заповедник Кхао Яй, который часто посещают туристы.

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