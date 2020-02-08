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Машина скорой медицинской помощи в Таиланде

Число погибших и раненых в результате стрельбы в Таиланде выросло

© Sputnik / Виталий Аньков
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200208/29131323/chislo-pogibshikh-i-ranenykh-v-rezultate-strelby-v-thailande-vyroslo.html

Первоначально сообщалось о 12 жертвах таиландского стрелка, однако их количество выросло, как и число пострадавших.

КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Количество погибших в результате стрельбы в городе Накхон Ратчасима (Корат) увеличилось до 17 человек, а число раненных выросло до 21. Об этом сообщили в правоохранительных органах и в министерстве здравоохранения Таиланда.

Ранее стало известно, что в субботу рядовой одной из частей таиландских сухопутных войск устроил стрельбу из автоматического оружия на улицах города Накхон Ратчасима (другое название - Корат).

Солдат угнал из части, дислоцированной неподалеку от города, военный внедорожник HamVee, и проехал на нем по городу, периодически открывая огонь из автоматической винтовки по людям и зданиям. По информации полиции, злоумышленник остановился у одного из торговых центров и открыл огонь по посетителям.

Солдат скрывается на четвертом этаже торгового центра Terminal 21, где удерживает 16 заложников.

​Накхон Ратчасима (Корат) – третий по величине город Таиланда, столица северо-восточного региона страны. В городе расположены промышленные предприятия, в том числе по производству автомобилей и переработке сельскохозяйственной продукции. В самом городе туристических объектов нет, однако неподалеку расположен государственный заповедник Кхао Яй, который часто посещают туристы.

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