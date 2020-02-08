Число погибших и раненых в результате стрельбы в Таиланде выросло

КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Количество погибших в результате стрельбы в городе Накхон Ратчасима (Корат) увеличилось до 17 человек, а число раненных выросло до 21. Об этом сообщили в правоохранительных органах и в министерстве здравоохранения Таиланда.
Ранее стало известно, что в субботу рядовой одной из частей таиландских сухопутных войск устроил стрельбу из автоматического оружия на улицах города Накхон Ратчасима (другое название - Корат).
เหตุทหารคลั่งกราดยิงคนที่โคราช ล่าสุด 19.25 น. คนร้ายหนีขึ้นชั้น 4 ของห้างเทอร์มินอล 21 รัศมีการยิงถึงบิ๊กซีที่อยู่ตรงข้ามกัน ประชาชนแตกตื่นวิ่งหนีตายจ้าละหวั่น#กราดยิงโคราช#savekorat#กราดยิงทั่วเมืองโคราช pic.twitter.com/Fc1stuVMpN— Thairath_News (@Thairath_News) February 8, 2020
Солдат угнал из части, дислоцированной неподалеку от города, военный внедорожник HamVee, и проехал на нем по городу, периодически открывая огонь из автоматической винтовки по людям и зданиям. По информации полиции, злоумышленник остановился у одного из торговых центров и открыл огонь по посетителям.
Солдат скрывается на четвертом этаже торгового центра Terminal 21, где удерживает 16 заложников.
นาทีเสียงปืนดังสนั่น ทหารคลั่งก่อเหตุ #กราดยิงโคราช— Thairath_News (@Thairath_News) February 8, 2020
ขอบคุณภาพ : @K_20_01 pic.twitter.com/B8Iw1Top8I
Накхон Ратчасима (Корат) – третий по величине город Таиланда, столица северо-восточного региона страны. В городе расположены промышленные предприятия, в том числе по производству автомобилей и переработке сельскохозяйственной продукции. В самом городе туристических объектов нет, однако неподалеку расположен государственный заповедник Кхао Яй, который часто посещают туристы.
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