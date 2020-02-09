Самолет из Москвы совершил жесткую посадку в Усинске: никто не пострадал

Воздушное судно, несмотря на чрезвычайную ситуацию, за пределы взлетно-посадочной полосы не выкатилось, пассажиры и экипаж травм не получили.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Cамолет авиакомпании "ЮТэйр", следовавший рейсом Москва - Усинск, совершил жесткую посадку в аэропорту города Усинска, ударившись хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщили представители экстренных служб Республики Коми, пишет РИА Новости.

Самолет UTair в Усинске совершил жёсткую посадку



Сегодня рейс авиакомпании ЮТэйр Москва – Усинск совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. #усинск #новости #коми https://t.co/hQjrnovj64 pic.twitter.com/qOzCT4dqpi — Usinsk.Online / Усинск.Онлайн (@usinskonline) February 9, 2020

​По данным источника, у воздушного судна были проблемы с шасси. Тем не менее, самолет остановился в пределах взлетно-посадочной полосы, а пассажиры не получили повреждений.

"Аэропорт Усинск. Проблемы с шасси. Самолет остановился в пределах ВПП. Экипаж и пассажиры не пострадали, высажены штатно", - сказали в Росавиации.

Степень повреждения борта на данный момент уточняется.

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