13:27 09 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.17
  • USD17.43
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.71
Поиск
Взлетно-посадочная полоса

Самолет из Москвы совершил жесткую посадку в Усинске: никто не пострадал

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
56 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/991/84/9918477.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200209/29137441/samolet-iz-moscow-sovershil-zhestkuyu-posadku-v-usinske-nikto-ne-postradal.html

Воздушное судно, несмотря на чрезвычайную ситуацию, за пределы взлетно-посадочной полосы не выкатилось, пассажиры и экипаж травм не получили.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Cамолет авиакомпании "ЮТэйр", следовавший рейсом Москва - Усинск, совершил жесткую посадку в аэропорту города Усинска, ударившись хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщили представители экстренных служб Республики Коми, пишет РИА Новости.

​По данным источника, у воздушного судна были проблемы с шасси. Тем не менее, самолет остановился в пределах взлетно-посадочной полосы, а пассажиры не получили повреждений.

"Аэропорт Усинск. Проблемы с шасси. Самолет остановился в пределах ВПП. Экипаж и пассажиры не пострадали, высажены штатно", - сказали в Росавиации.

Степень повреждения борта на данный момент уточняется.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Чудо на кукурузном поле. Жесткая посадка, которой аплодировал весь мир
При жесткой посадке самолета в Стамбуле пострадали 120 человек
Так выглядит Ми-8 после жесткой посадки на Камчатке - видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время хоккейного матча в спорткомплексе Галактика в Сочи
Путин и Лукашенко сыграли в хоккей в Сочи - фото
США хотят выдавить Роснефть из Венесуэлы
США хотят выдавить "Роснефть" из Венесуэлы: какую цель преследуют Штаты
Онлайн карта распространения коронавируса
Карта распространения коронавируса 2019-nCoV - смотрите онлайн

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться