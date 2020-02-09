Поезд Кишинев-Москва проверяли из-за данных о подозрительном предмете

КИШИНЕВ, 9 фев - Sputnik. Поезд, следующий по маршруту Кишинев - Москва, и прибывший в воскресенье на Киевский вокзал, проверяли после сообщений о подозрительном предмете. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Пассажирский поезд, который утром попал в аварию, прибыл в Кишинев>>>
Как уточнили в ведомстве, поступившая информация не подтвердилась.
"У одного из пассажиров вызвал подозрение багаж попутчика. Проведены проверочные мероприятия, никаких опасных предметов не обнаружено", - сообщили РИА Новости в УТ МВД России по ЦФО.
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