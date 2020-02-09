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Здание Киевского вокзала в Москве

Поезд Кишинев-Москва проверяли из-за данных о подозрительном предмете

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Проверку сотрудники правоохранительных органов проводили после того, как багаж попутчика вызвал подозрения у одного из пассажиров поезда.

КИШИНЕВ, 9 фев - Sputnik. Поезд, следующий по маршруту Кишинев - Москва, и прибывший в воскресенье на Киевский вокзал, проверяли после сообщений о подозрительном предмете. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

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Как уточнили в ведомстве, поступившая информация не подтвердилась.

"У одного из пассажиров вызвал подозрение багаж попутчика. Проведены проверочные мероприятия, никаких опасных предметов не обнаружено", - сообщили РИА Новости в УТ МВД России по ЦФО.

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