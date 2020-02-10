Пока вы спали: стрельба в Нью-Йорке, ангел смерти из Молдовы и уход легенды

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью и утром в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. Страшная ночная авария в Клуже, смерть легендарного композитора, стрельба в Нью-Йорке - три сюжета, которые мы отобрали для традиционного утреннего обзора.

Убил человека и попытался скрыться

Трагично закончился воскресный вечер в румынском Клуже: 20-летний водитель из Молдовы стал виновником страшной аварии в центре города. Его БМВ вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с другим автомобилем.

Как передают местные СМИ, скорость автомобиля нарушителя была не менее 90 км в час, сообщается, что один человек погиб. Виновник трагедии попытался скрыться с места происшествия. Позже он был задержан. Авария спровоцировала и другие ДТП. Несколько часов движение на улице было заблокировано.

Ушла легенда музыки

В Санкт-Петербурге умер советский и российский композитор, народный артист РФ Сергей Слонимский. Он ушел на 88-м году жизни. Об этом сообщили в петербургском городском комитете по культуре.

"Музыкальный мир понес тяжелейшую утрату", - говорится в сообщении. Комитет выражает соболезнования родным и близким Слонимского.

"Ярчайший композитор современности, добрый и отзывчивый человек — таким его знали почитатели исполнительского мастерства и многочисленные ученики. Всю свою жизнь Сергей Михайлович отдал служению отечественному искусству. Его произведения стали настоящей классикой", — отмечается в сообщении.

Слонимский родился в 1932 году в Ленинграде. За свою жизнь он написал 34 симфонии и множество музыкальных произведений для фильмов и театральных постановок, стал лауреатом множества премий в различных странах.

И снова печальный Бронкс

В полицейском участке в Нью-Йорке неизвестный открыл стрельбу, cообщает телеканал NBC.

Ранен один из правоохранителей. Инцидент произошел в Бронксе. Ранее в этом же районе был обстрелян полицейский автомобиль. Источники издания News 4 утверждают, что в обоих случаях стрелял один и тот же человек. Сейчас он задержан.

Силовики не раскрывают его имени. Предстоит определить состояние психического здоровья предполагаемого стрелка.

Издание Washington Post сообщило, что буквально за несколько часов до этого инцидента правоохранители задержали недалеко от Белого Дома жителя американского штата Флорида, который угрожал убить президента США Дональда Трампа. Спецслужбы схватили его быстро. У нарушителя спокойствия на левом бедре в чехле находился нож с лезвием длиной почти 9 см (3,5 дюйма). На правом бедре была обнаружена пустая кобура от пистолета. Сейчас правоохранительные органы выясняют, здоров ли психически неудавшийся террорист.