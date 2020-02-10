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Московский метрополитен

Когда хулиганство перепутали с шуткой: в московском метро задержали пранкеров

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200210/29148569/kogda-huliganstvo-pereputali-s-shutkoj.html

Москвичей в метро напугали пранком, изображая "приступ" от коронавируса, в отношении шутников правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. Имитация приступа, паника, полиция. Очередная глупая шутка пранкеров завершилась для них уголовным делом. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. 

"При этом сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. В дальнейшем ролик о произошедшем был размещен на одном из видеохостингов", — сказала Волк.
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Отдел дознания УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве возбудил уголовное дело о хулиганстве.

"Один из подозреваемых в хулиганских действиях задержан. Приняты меры к розыску соучастников", — добавила Волк.

Ранее, в начале января, в метро Москвы был устроен еще один жестокий розыгрыш. На станции "Александрoвский сад" в вагон зашли двое в защитных костюмах. Их сопровождали семь человек, похожих на китайцев, — они были в медицинских масках и кашляли. Их провели по всему составу, а на следующей станции они покинули вагон.

Московский метрополитен заявил о намерении обратиться в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать пранкеров.

"На наш взгляд, это не шутки, а обыкновенное хулиганство. В ближайшее время направим обращение в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать хулиганов", — говорится в сообщении Московского метрополитена в Twitter.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Вспышка признана чрезвычайной ситуацией международного значения.

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