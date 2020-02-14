Посол России в Турции получил прямые угрозы в свой адрес

Российский посол в Анкаре заявил, что ужасное безумие творится турецком сегменте в социальных сетях.

КИШИНЕВ 14 фев — Sputnik. Посол России в Турции Алексей Ерхов получил угрозы в свой адрес из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.

"Я получаю прямые угрозы в свой адрес", - сказал посол в интервью Sputnik Турция.

Ерхов считает, что эта тенденция «может привести к большим неприятностям". Он напомнил, что аналогичная ситуация была пять лет назад из-за событий в Алеппо.

Тогда все завершилось трагично - убийством российского посла Андрея Карлова.

Ерхов добавил, что угрозы и антироссийские комментарии периодически стали появляться в турецком сегменте социальных сетей.

"Согласен, в Сирии происходит эскалация. События очень болезненные, тревожные. Но посмотрите, что за ужасное безумие творится в социальных сетях. Вот лишь несколько высказываний: "Прощайтесь с жизнью", "Никто вас не будет оплакивать", "Настало время сгореть" и так далее", - отметил посол.

Позже стало известно, что турецкие власти усилили охрану российского диппредставительства. По словам пресс-атташе дипмиссии Ирины Касимовой, за угрозами в соцсетях вряд ли последуют реальные действия. Тем не менее, приходится с этим считаться.