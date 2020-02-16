В Москве мужчина ранил ножом двух человек в храме Святителя Николая

Полицейские устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Прихожане московского храма Святителя Николая задержали молодого человека, который напал с ножом на людей, он успел ранить двух служителей церкви, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошёл в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения. Пострадавшие направлены в медицинские учреждения для оказания помощи", - сказала Волк.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Настоятель храма протоиерей Кирилл Сладков рассказал журналистам, что нападавший ранил двух его помощников. Сейчас они госпитализированы, у одного повреждено плечо, у второго - рука.