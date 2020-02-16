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В Австралии утонул автор саундтрека к сериалу "Бригада"

© Sputnik / Yana Zaharova
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200216/29217570/V-Avstralii-utonul-avtor-saundtreka--k-serialu-Brigada.html

О трагедии сообщил в соцсетях друг композитора, российский журналист, продюсер и радиоведущий Михаил Козырев.

КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Композитор Андрей Иванов, написавший саундтрек к сериалу "Бригада", погиб в Австралии, об этом сообщил журналист Михаил Козырев на своей странице в Facebook.

"Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху — нет", — написал он.

Козырев уточнил в своем посте, что Мы подружился с Андреем Ивановым на Radio Maximum.
"Он был одним из самых светлых людей, с которыми меня сводила жизнь. Вспомните его по Triplex-трекам "Собака Баскервилей" или "Бригада", - добавил он.

Андрей Иванов, российский композитор, ди-джей,  создатель электронного музыкального проекта Triplex. Помимо музыки к сериалу "Бригада", проект прославился после создания саундтрека к фильму "Бой с тенью", записанного совместно с финской рок-группой Apocalyptica.

Triplex – обладатель премии российской музыкальной индустрии "Рекордъ" в номинации "Лучший саундтрек года", премии "Движение" в номинации "Лучший ремикс года".

Андрей Иванов в последние годы активно гастролировал и работал над несколькими проектами как композитор и продюсер, а также преподавал в Музыкальной академии Игоря Матвиенко.

"Бригада" — российский криминальный телесериал 2002 года.В центре сюжета стоит история четырёх друзей, объединившихся в преступную группировку, лидером которой стал Александр Белов (Саша Белый).

Фильм стал режиссёрским дебютом Алексея Сидорова и принёс широкую известность исполнителям главных ролей — Сергею Безрукову, Андрею Панину и Екатерине Гусевой, а также Дмитрию Дюжеву, Владимиру Вдовиченкову и Павлу Майкову.



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