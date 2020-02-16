СМИ: трагедия в семье молдавского депутата, ребенок умер во время сна

По сообщению ряда румынских СМИ, женщина спала с ребенком в одной кровати и, предположительно, во сне случайно легла на него, малышу было всего шесть месяцев от роду.

КИШИНЕВ, 16 фев - Sputnik. Трагический случай произошел в Румынии минувшей ночью, звонок в единую службы спасения 112 поступил около 04:00 часов утра.

Представители власти Румынии завели уголовное дело в Яссах, где и произошла трагедия. Пока неизвестно, по какой статье будет предъявлено обвинение: непредумышленное убийство по неосторожности или, все же, умышленное убийство. fb.com/naesimion.plesca Убивший брата сын депутата Плешки стал молдавским дипломатом

Румынский телеканал Antena3 сообщил, что отцом погибшего ребенка является 44-летний молдавский депутат Ангел Агаке.

Корреспонденты румынского издания "Bună Ziua Iași" связались по телефону с молдавским парламентарием, однако он отказался как-либо комментировать трагедию, произошедшую утром.

"Я не могу говорить сейчас, попрошу меня понять", - ответил он журналистам тревожным голосом.

Позже пресс-секретарь Инспектора полиции Ясс сообщила корреспонденту Sputnik, что экипаж скорой медицинской помощи, прибывший на место происшествия, констатировал смерть ребенка, подробности станут известны после вскрытия.

Кто такой Ангел Агаке?

Ангел Агаке является депутатом парламента Молдовы, избранным по спискам Демократической партии, однако ранее, в 2009 году мандат ему вручали, как выдвиженцу от Либерально-демократической партии (ЛДПМ).

Агаке родился 13 августа 1976 года в Теленештах. По данным написанной им автобиографии, 11 ноября 2011 года женился на Елене Бекчиевой - дочери бывшего директора муниципального предприятия "Apă-Canal Chișinău" Константина Бекчиева. У Агаке есть сын от первого брака, который на данный момент проживает в Санкт-Петербурге.

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