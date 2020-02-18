В Литве двух военных НАТО поймали на употреблении наркотиков

Военнослужащие НАТО, которые присутствуют в странах Балтии, нередко оказываются в центре скандалов, они хулиганят, участвуют в драках, в том числе находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. У двух дислоцированных в Литве хорватских военнослужащих контингента НАТО в организме обнаружили следы наркотических веществ, сообщает Sputnik Литва.

В воскресенье сотрудники военной хорватской полиции провели тестирование военнослужащих на присутствие опиатов, и анализы двоих солдат показали, что они употребляли наркотики. Солдаты объяснили, что купили и приняли наркотики во время увольнительной.

Военных вернут из Литвы в Хорватию, подвергнут дисциплинарному разбирательству и снимут со службы.

Военнослужащие НАТО, которые присутствуют в странах Балтии, нередко оказываются в центре скандалов. Они становятся виновниками ДТП, участвуют в драках, в том числе находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Летом 2018 года американский военный подрался в баре в центре литовского Каунаса с гражданами Азербайджана. Причина конфликта доподлинно неизвестна, сообщалось лишь, что все участники драки находились в нетрезвом состоянии. После драки американцу, участвовавшему в Литве в учениях Saber Strike, потребовалось амбулаторное лечение.

В мае 2018 года британский военный суд постановил наложить штраф в размере более чем 1 тысячи евро на военного, прибывшего в Латвию на учения Silver arrow. Он в 2016 году, будучи нетрезвым, вступил в словесную перепалку с латвийцем в одном из заведений McDonald's, расположенном в Старой Риге, после чего ударом кулака сломал ему нос.

В апреле 2018 года трое пьяных британских военных подрались в Риге с местными полицейскими. Один из них был задержан на несколько часов, в то время как для усмирения другого латвийским полицейским пришлось применить перцовый спрей.

Осенью 2017 года двое подвыпивших военнослужащих НАТО из ФРГ устроили в баре в литовской Рукле ожесточенный спор, который перерос в сильную драку. Один солдат из-за полученных травм был доставлен в больницу.