18:06 18 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.13
  • USD17.65
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.72
Поиск
ДТП

Автобус из Молдовы угодил в ДТП в Румынии: есть два пострадавших

© Sputnik / Rodion Proca
Происшествия
Получить короткую ссылку
92 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200218/29242238/avtobus-iz-moldovy-ugodil-v-dtp-v-romania-est-dva-postradavshikh.html

Микроавтобус с номерами, зарегистрированными в Республике Молдова, попал в серьезное ДТП в Румынии. Пострадало два человека.

КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. В серьезную аварию в Румынии попал микроавтобус с номерами, зарегистрированными в Республике Молдова.

По предварительной информации, 48-летний водитель грузовика из Польши совершил резкий маневр, не удостоверившись в его безопасности. В результате произошло столкновение с микроавтобусом.

Сообщается, что водитель авто из Молдовы также действовал не по правилам. Он пытался обогнать грузовик, при этом пересек двойную сплошную линию.

После столкновения микроавтобус врезался в столб, который упал на авто. Водитель и пассажир маршрутки получили травмы.

Тест показал, что ни один из водителей не употреблял алкоголь.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Врачи не смогли спасти пятилетнюю девочку после ДТП в Фалештах
Каковы основные причины ДТП на дорогах Молдовы
Серьезное ДТП на трассе Чимишлия-Каушаны: машина стала грудой металла


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
SputnikPro 2020
SputnikPro: как создавать успешные подкасты и интервью
Запад чувствует разлад. Чем завершилась Мюнхенская конференция по безопасности - YouTube
Все отвернулись от Запада: итоги Мюнхенской конференции - видео
Sputnik Pro
SputnikPro - о подкастах и практике интервью

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться