Автобус из Молдовы угодил в ДТП в Румынии: есть два пострадавших

КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. В серьезную аварию в Румынии попал микроавтобус с номерами, зарегистрированными в Республике Молдова.
По предварительной информации, 48-летний водитель грузовика из Польши совершил резкий маневр, не удостоверившись в его безопасности. В результате произошло столкновение с микроавтобусом.
Сообщается, что водитель авто из Молдовы также действовал не по правилам. Он пытался обогнать грузовик, при этом пересек двойную сплошную линию.
После столкновения микроавтобус врезался в столб, который упал на авто. Водитель и пассажир маршрутки получили травмы.
Тест показал, что ни один из водителей не употреблял алкоголь.
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