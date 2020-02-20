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Судебные эксперты работают вокруг поврежденного автомобиля после стрельбы в Ханау под Франкфуртом

Стрельба в кальянных в Германии, восемь погибших

© REUTERS / KAI PFAFFENBACH
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200220/29261204.html

Следователям предстоит выяснить, связаны ли нападавшие с террористическими организациями или у них были другие мотивы.

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Кровавая драма в немецком городе Ханау: неизвестный ворвался в кальянные и начал стрелять по посетителям. Всего погибло восемь человек,  еще пятеро получили тяжелые ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Полицейская спецоперация в Мюнхене 22 июля 2016
© AFP 2019 / Andreas Gebert / dpa
Стрельба в Берлине: один человек погиб, четверо ранены
К этому времени неизвестно, нападавший действовал один или ему помогали сообщники. По данным полиции, три человека убиты в кальянной в районе Хоймаркт в центре города, еще пятеро - в заведении в районе Кессельштади.

Издание Hanauer Anzeier со ссылкой на собственную информацию передает, что нападавший был один.

"Преступник ворвался в кальянную и букмекерскую контору на Курт-Шумахер-Плац. Чтобы попасть внутрь зала для курения, мужчина позвонил. В зале для курения он начал стрелять", - сообщает издание.

Нападавшие пока не найдены, мотивы преступления также не установлены. Уголовная полиция попросила свидетелей предоставить информацию о происшествии.



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