Стрельба в кальянных в Германии, восемь погибших

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Кровавая драма в немецком городе Ханау: неизвестный ворвался в кальянные и начал стрелять по посетителям. Всего погибло восемь человек, еще пятеро получили тяжелые ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Издание Hanauer Anzeier со ссылкой на собственную информацию передает, что нападавший был один.
"Преступник ворвался в кальянную и букмекерскую контору на Курт-Шумахер-Плац. Чтобы попасть внутрь зала для курения, мужчина позвонил. В зале для курения он начал стрелять", - сообщает издание.
Нападавшие пока не найдены, мотивы преступления также не установлены. Уголовная полиция попросила свидетелей предоставить информацию о происшествии.