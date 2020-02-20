Устроивший стрельбу в кальянных Ханау найден мертвым

Полиция предполагает, что злоумышленник, устроивший стрельбу, действовал в одиночку и пособников у него не было.

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Полиция немецкого города Ханау обнаружила тело предполагаемого преступника, устроившего стрельбу в кальянных.

В ночь на четверг сразу в двух кальянных барах этого города произошла стрельба. Сначала неизвестный открыл огонь в баре, расположенном в центре и затем скрылся на автомобиле. Вскоре в СМИ появилась информация, что аналогичное преступление произошло и в других местах. По последним данным, в результате стрельбы в Ханау погибли 9 человек, передает РИА Новости с ссылкой на немецкие СМИ. Ханау находится в 20 километрах от финансовой столицы ЕС Франкфурта-на-Майне, где расположен один из крупнейших аэропортов континентальной Европы.

"Предполагаемый преступник был найден мертвым по его домашнему адресу в Ханау. Полицейские обнаружили там еще одно тело. Расследование продолжается", — говорится в сообщении местной полиции в Twitter.

❗ #Update nach #Schießerei in #Hanau ❗



Mutmaßlicher Täter wurde leblos an seiner Wohnanschrift in #Hanau aufgefunden. Zudem entdeckten Spezialkräfte der Polizei dort eine weitere Leiche.



Die Ermittlungen dauern an.



Aktuell gibt es keine Hinweise auf weitere Täter. — Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) February 20, 2020

Полиция предполагает, что злоумышленник действовал в одиночку и пособников у него не было.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил соболезнования в связи с трагедией.

"Бессмысленная гибель людей - это трагедия, независимо от того, где это произошло. Мыслями мы с жителями Ханау после этого ужасного нападения. Наши искренние соболезнования родным и друзьям погибших", - написал глава Евросовета в Twitter.

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