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Офицер спецназа работает над роботом перед домом, который обыскивает полиция в Ханау после стрельбы в кальянной, где были убиты 8 человек (19 февраля 2020). Германия

Устроивший стрельбу в кальянных Ханау найден мертвым

© AP Photo / Michael Probst
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200220/29262528/Ustroivshiy-strelbu-v-kalyannykh-Khanau-nayden-mertvym.html

Полиция предполагает, что злоумышленник, устроивший стрельбу, действовал в одиночку и пособников у него не было.

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Полиция немецкого города Ханау обнаружила тело предполагаемого преступника, устроившего стрельбу в кальянных. 

Полицейская спецоперация в Мюнхене 22 июля 2016
© AFP 2019 / Andreas Gebert / dpa
Стрельба в Берлине: один человек погиб, четверо ранены

В ночь на четверг сразу в двух кальянных барах этого города произошла стрельба. Сначала неизвестный открыл огонь в баре, расположенном в центре и затем скрылся на автомобиле. Вскоре в СМИ появилась информация, что аналогичное преступление произошло и в других местах. По последним данным, в результате стрельбы в Ханау погибли 9 человек, передает РИА Новости с ссылкой на немецкие СМИ. Ханау находится в 20 километрах от финансовой столицы ЕС Франкфурта-на-Майне, где расположен один из крупнейших аэропортов континентальной Европы.

"Предполагаемый преступник был найден мертвым по его домашнему адресу в Ханау. Полицейские обнаружили там еще одно тело. Расследование продолжается", — говорится в сообщении местной полиции в Twitter.

Полиция предполагает, что злоумышленник действовал в одиночку и пособников у него не было.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил соболезнования в связи с трагедией.

"Бессмысленная гибель людей - это трагедия, независимо от того, где это произошло. Мыслями мы с жителями Ханау после этого ужасного нападения. Наши искренние соболезнования родным и друзьям погибших", - написал глава Евросовета в Twitter.

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