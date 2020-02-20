Полет продолжался 20 секунд: жесткая посадка самолета - видео

Сразу после взлета с аэродрома в Магадане у воздушного судна Ан-2 с 14 людьми на борту возникли серьезные неполадки.

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Экипаж вынужден был совершить вынужденную посадку, летательный аппарат приземлился рядом с полосой.

Инцидент, произошедший в четверг, попал в объектив одного из пассажиров.

На кадрах видно, как самолет теряет скорость и высоту, в салоне слышны крики и грохот.

Борт принадлежит золотодобывающей компании "Т-Цемент". Все 14 пассажиров были доставлены в больницу для осмотра. У пятерых диагностировали компрессионный перелом позвоночника, их госпитализировали.

Следователи рассматривают две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования.

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