Полет продолжался 20 секунд: жесткая посадка самолета - видео

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Экипаж вынужден был совершить вынужденную посадку, летательный аппарат приземлился рядом с полосой.
Инцидент, произошедший в четверг, попал в объектив одного из пассажиров.
На кадрах видно, как самолет теряет скорость и высоту, в салоне слышны крики и грохот.
Борт принадлежит золотодобывающей компании "Т-Цемент". Все 14 пассажиров были доставлены в больницу для осмотра. У пятерых диагностировали компрессионный перелом позвоночника, их госпитализировали.
Следователи рассматривают две основные версии произошедшего: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования.
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