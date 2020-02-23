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Аэропорт Быхареста

Задымление произошло в аэропорту Бухареста - видео

© Facebook / Aeroportul Bucureşti Otopeni
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200223/29290478/zadymlenie-proizoshlo-v-aeroportu-bucuresti-video.html

ЧП в аэропорту имени Анри Коандэ - пассажиры дышали дымом из-за возгорания в кафе, но эвакуировали из здания менее четверти из них.

КИШИНЕВ, 23 фев - Sputnik. Задымление произошло в аэропорту Бухареста в воскресенье утром после небольшого возгорания в одном из заведений фастфуда. Об этом пишут румынские СМИ.

Один из пассажиров Мариоан Ионеску опубликовал ролик из зала вылетов, где видно задымленное помещение.

По словам мужчины, первоначально никто из сотрудников аэропорта имени Анри Коандэ не оповещал пассажиров о случившемся. В результате люди были вынуждены сами искать места, где открываются окна. Лишь спустя более 15 минут "кто-то один начал кричать, чтобы люди спустились в холл", а в течение получаса "всех попросили собраться у ворот".

"Только спустя 50 минут тишины и дыма ситуация нормализовалась. Но сотрудники аэропорта так и не сообщили нам, что произошло", - отметил пассажир.

В Национальной компании аэропортов Бухареста заявили, что в момент ЧП в здании воздушной гавани находились около 2,3 тысячи пассажиров, при этом эвакуировали лишь 500 из них. Там же уточнили, что возгорание произошло в зоне вылетов и было устранено в течение 30 минут.

Сообщается, что график полетов из-за произошедшего не изменился.

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