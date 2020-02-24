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Policiers allemands

В Германии автомобиль въехал в группу зрителей на праздничном шествии

© AP Photo / Michael Probst
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200224/29304949/V-Germanii-avtomobil-vekhal-v-gruppu-zriteley-na-parade.html

В результате происшествия, которое произошло в городе Фолькмарзене, пострадали не менее 10 человек, среди них есть дети, передают немецкие СМИ.

КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. По меньшей мере 10 человек пострадали в результате ЧП, которое произошло в немецком городе Фолькмарзене. Здесь в ходе праздничного мероприятия Марди Гра ("жирный вторник") в зрителей въехал автомобиль, передают немецкие СМИ.

Сообщается, что на месте происшествия находятся  представители правоохранительных органов и "скорая помощь".

Среди пострадавших есть дети. Водитель, совершивший наезд, задержан. Являются ли действия водителя преднамеренными или это был несчастный случай, на данный час неизвестно. Полиция пока не делает никаких заявлений по этому поводу.



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