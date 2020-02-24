В Германии автомобиль въехал в группу зрителей на праздничном шествии

В результате происшествия, которое произошло в городе Фолькмарзене, пострадали не менее 10 человек, среди них есть дети, передают немецкие СМИ.

КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. По меньшей мере 10 человек пострадали в результате ЧП, которое произошло в немецком городе Фолькмарзене. Здесь в ходе праздничного мероприятия Марди Гра ("жирный вторник") в зрителей въехал автомобиль, передают немецкие СМИ.

HNA: 15 lidí zraněno poté, co auto vjelo do davu lidí ve městě Volkmarsen v Německu. https://t.co/iwho09btXo pic.twitter.com/Roz5oyksJH — Filip Horký (@FilipHorky) February 24, 2020

Сообщается, что на месте происшествия находятся представители правоохранительных органов и "скорая помощь".

Среди пострадавших есть дети. Водитель, совершивший наезд, задержан. Являются ли действия водителя преднамеренными или это был несчастный случай, на данный час неизвестно. Полиция пока не делает никаких заявлений по этому поводу.