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Штаб-квартира ВОЗ в Женеве.

Глава ВОЗ оценил вероятность пандемии коронавируса

© CC BY 3.0 / Thorkild Tylleskar / WHO HQ main building, Geneva, from North
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20200224/29307936/Glava-VOZ-otsenil-veroyatnost-pandemii-koronavirusa.html

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, подчеркнул, что рост числа новых случаев заболевания в мире вызывает озабоченность.

КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Вспышка нового коронавируса в Китае имеет потенциал пандемии, заявил в понедельник на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, при этом он подчеркнул, что на данный момент ситуация под контролем.  

"Использование слова "пандемический" в настоящий момент противоречит фактам, но, разумеется, ситуация должна внушать страх. Наш мир не является бинарным или черно-белым, в котором происходит или то или это. Мы должны сосредоточиться на сдерживании и при этом делать все, что можем, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии", - подчеркнул Гебрейесус, которого цитирует РИА Новости.

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Он отметил, что рост числа новых случаев заболевания в мире вызывает озабоченность. По его словам, универсального подхода к борьбе с коронавирусом не существует и каждая страна должна оценивать его риски, исходя из собственного контекста.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

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ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 1769, скончались 17 человек.

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