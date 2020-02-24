Полиция Гессена раскрыла некоторые детали происшествия на карнавале

Полиция Гессена заявила, что водитель автомобиля, въехавшего в группу людей в Фолькмарзене, намеренно это сделал.

КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Водитель автомобиля, въехавшего в группу праздновавших в Фолькмарзене, намеренно направил его на людей, сообщает издание Welt со ссылкой на правоохранителей.

Тем не менее, отмечается, что не идет речи "о политически мотивированном преступлении".

"Мы не исходим из того, что это атака. Мы исходим из того, что это преднамеренное преступление", - рассказал изданию полицейский, передает РИА Новости.

Полиция Гессена сообщила, что не располагает информацией о новых угрозах безопасности после данного инцидента, но просит местных жителей избегать больших скоплений людей.

"В настоящее время не имеется информации об угрозах (безопасности) в других местах. Несмотря на это избегайте больших скоплений людей", - сообщило управление полиции Северного Гессена в Twitter.

Ранее полиция сообщила, что автомобиль въехал в толпу на карнавальном шествии в Фолькмарзене на севере Гессена, несколько человек пострадали. По данным издания Bild, пострадали более 30 человек, из них треть получила серьезные травмы. Причины произошедшего не установлены. Очевидцы, цитируемые немецкими СМИ, заявляют, что автомобиль якобы намеренно въехал в толпу, в полиции заявляют, что это пока не выяснено, просят воздерживаться от спекуляций.

Инцидент произошел на карнавале по случаю "Розового понедельника" (Rosenmontag). Этот день традиционно считает кульминацией "карнавального сезона". Столицей карнавала является Кельн. Волькмарзен - небольшой город с населением около семи тысяч человек на севере Гессена, расположен в 30 километрах от города Кассель.