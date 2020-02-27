Падение после ускорения: самарский трамвай разнес пять автомобилей - видео

Вагоновожатый до этого успел высадить всех пассажиров и покинул машину сам, в салонах припаркованных на обочине легковушек также никого не было.

КИШИНЕВ, 27 фев - Sputnik. В Промышленном районе Самары трамвай съехал с путей, после чего завалился на правый борт, придавив пять легковых автомобилей, сообщает ГУ МЧС по региону.

На видеозаписях, размещенных жителями города в социальных сетях, видно, как вагон на большой скорости слетает с рельсов и падает на припаркованные машины.

По информации самарского ГУМВД, предварительные данные говорят о том, что авария произошла из-за технической неисправности трамвая.

Водитель остановил трамвай, увидев непонятный предмет на рельсах, высадил пассажиров, предпринял все необходимые меры. После этого он вышел из кабины, чтобы посмотреть, что находится на рельсах, но трамвай сдвинулся с места и поехал под уклон.

В результате происшествия никто не пострадал.

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